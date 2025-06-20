Можно ли полным людям заниматься йогой

Что необходимо учесть

Люди с избыточной массой тела, желающие познакомиться с йогой, могут задаваться вопросом, безопасны ли для них такие занятия. Да, лишний вес не является противопоказанием. Более того, йога принесет свою пользу, а также может вдохновить на более активные тренировки для нормализации веса.

Чем полезна йога при избыточной массе тела:

• Йога помогает растянуть и укрепить мышцы, что способствует повышению общего тонуса и снижению боли в спине и суставах, испытывающих повышенную нагрузку из-за веса.

• Регулярные занятия позволяют улучшить обменные процессы и контролировать вес.

• Йога включает дыхательные практики и медитацию, которые учат расслаблению и снижают уровень стресса, а при коррекции веса очень важно следить за своим кортизолом.

Современные практики легко адаптируются под индивидуальные особенности и уровень физической подготовки. Начинать лучше с занятий под руководством опытного инструктора, который поможет подобрать подходящие упражнения.

Что еще важно учесть? Перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные противопоказания. Начинать стоит с простых асан и постепенно увеличивать интенсивность. Нужно проявлять внимание к собственным ощущениям, не перенапрягаться и избегать боли.

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