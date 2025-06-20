Люди с избыточной массой тела, желающие познакомиться с йогой, могут задаваться вопросом, безопасны ли для них такие занятия. Да, лишний вес не является противопоказанием. Более того, йога принесет свою пользу, а также может вдохновить на более активные тренировки для нормализации веса.
Чем полезна йога при избыточной массе тела:
• Йога помогает растянуть и укрепить мышцы, что способствует повышению общего тонуса и снижению боли в спине и суставах, испытывающих повышенную нагрузку из-за веса.
• Регулярные занятия позволяют улучшить обменные процессы и контролировать вес.
• Йога включает дыхательные практики и медитацию, которые учат расслаблению и снижают уровень стресса, а при коррекции веса очень важно следить за своим кортизолом.
Современные практики легко адаптируются под индивидуальные особенности и уровень физической подготовки. Начинать лучше с занятий под руководством опытного инструктора, который поможет подобрать подходящие упражнения.
Что еще важно учесть? Перед началом занятий рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные противопоказания. Начинать стоит с простых асан и постепенно увеличивать интенсивность. Нужно проявлять внимание к собственным ощущениям, не перенапрягаться и избегать боли.
Читайте также: Агрессивность женщины может быть признаком высокого кортизола.
Смотрите еще: Гимнастическая тревожность мешает молодому поколению посещать спортзал.