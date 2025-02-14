Как приобщиться к регулярным тренировкам

Не нужно предъявлять к себе большие требования в начале пути

Если вы только собираетесь записаться в фитнес-зал, но что-то вам все время мешает, или иногда ходите на тренировки, но не можете достичь регулярности, не переживайте. Во-первых, на выработку привычки может уйти до полугода. Во-вторых, не нужно ставить перед собой слишком сложных задач сразу.

«Чтобы адаптироваться к новому режиму и получению нагрузок, попробуйте заниматься по два раза в неделю или по 20—30 минут, но каждый день или через день», — говорят фитнес-инструкторы.

Выбирайте занятия, которые для вас более комфортны и приносят удовлетворение. Если хочется увлечься пилатесом, не нужно идти в зал к тренажерам. Если тянет на дорожку — тоже отлично. Сначала приучите себя к тому, что нравится, а позже можно будет разнообразить формат тренировки.

Не ставьте перед собой размытых и непонятных целей типа «похудеть к лету». Конкретизируйте задачу, пусть это звучит так: «Заниматься три-четыре раза в неделю». Если будете ответственно подходить к тренировкам, а еще и следить за питанием, сделать тело стройным и подтянутым точно получится.

Не зацикливайтесь на своих результатах: не нужно каждый день замерять объемы и постоянно взвешиваться. На первоначальном этапе лучше отмечайте, как тренировки влияют на ваше эмоциональное состояние, делают вас позитивнее и энергичнее.

Отличным мотиватором станет персональный тренер. При возможности лучше заниматься со специалистом — он и от ошибок защитит, и не позволит халтурить в зале, и проконтролирует ваше питание.