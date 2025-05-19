Пять витаминов для сохранения зрения

Эти компоненты очень важны для здоровья глаз

Зрение человека все время подвергается нагрузкам, то и дело глазам приходится смотреть в какой-нибудь экран. Одним из способов сохранения здоровья глаз является витаминная поддержка.

Что нужно глазам:

• витамин А — содержится в моркови, томатах, картофеле, петрушке, всех листовых овощах, рыбе, семечках подсолнуха;

• витамин С — ищите его в шиповнике, облепихе, смородине, крыжовнике, лимоне, листовых овощах, яблоках, ананасах, шпинате;

• витамин В1 (тиамин) — можно получить из кукурузы, орехов, пивных дрожжей, риса, меда;

• витамин В2 (рибофлавин) — находится в листовых овощах, яблоках, рисе;

• витамин В6 — заключен в капусте, пшеничных зернах, цельных ржи и кукурузе, яичном желтке и рыбе всех сортов.