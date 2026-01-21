От чего зависит скорость сжигания калорий в вашем организме

На это может влиять время года и состояние здоровья

Каждый, кто хочет похудеть, задумывается о сокращении калорийности рациона, ведь дефицит калорий — первый шаг к снижению веса. Однако, чтобы знать, сколько калорий вам нужно потреблять, чтобы начать худеть, сначала нужно выяснить, какое их количество требуется организму на осуществление базового обмена.

«Количество калорий, необходимых человеку на день, зависит от многих факторов. В первую очередь это базовый обмен веществ, который индивидуален для каждого. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации, мужчинам в среднем требуется от 2 150 до 3 800 килокалорий в день, в то время как для женщин этот показатель составляет от 1 700 до 3 000. Для детей же расчет идет по схеме 110—115 килокалорий на килограмм веса», — сообщает gorsite.ru.

Основная часть энергии расходуется метаболизмом — на это может уходить от 50 до 80% от общих энергозатрат. Процесс распоряжения калориями нашим телом связан с рядом показателей: ростом, весом, составом тела, возрастом и полом.

Гормональный баланс также важен для адекватного течения обменных процессов. Если при правильном питании и наличии регулярной физической активности ваш вес в течение времени стоит на месте, вероятно, есть проблемы в гормональной системе и выяснить причину нужно у эндокринолога.





Нельзя забывать и об уникальности своего организма. Ваша скорость расходования калорий отличается от других людей, а также на нее влияют определенные обстоятельства. Например, погодные условия: зимой происходит ускорение метаболизма, и, если не повышать калорийность питания, можно похудеть. Также сказывается вид выбранной физической активности. Допустим на тренировки в воде — плавание или водную аэробику — придется потратить больше энергии, чем на упражнения в тренажерном зале. Беременность и кормление грудью тоже увеличивает расход энергии на 20%, и, если в это время женщина не следует вредным советам и не ест за двоих, а грамотно подходит к составлению здорового рациона, она не поправится сверх нормы.

«Набор лишних килограммов после родов часто связан с неправильным питанием, а не с физиологическими потребностями организма. В этот период важно выбирать продукты по их питательной ценности, а не по количеству. Часто после родов женщина продолжает много есть, забывая про физическую активность и качественное питание. Отсюда и лишний вес», — говорит диетолог Елена Безпрозванная.

Учитывайте также, что на калорийности пищи может отражаться способ приготовления и условия потребления: жареное всегда калорийнее вареного, как и еда, приправленная различными соусами, например.

Усвоение калорий зависит и от состава кишечной микрофлоры, а также от состояния организма в целом. Так, болезнь может требовать дополнительных калорий для восстановления здоровья.

