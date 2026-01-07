Как справиться с постоянным чувством голода

Желание много есть бывает вызвано болезнью

Постоянное чувство голода обычно становится причиной переедания и набора лишнего веса, что весьма огорчает. Однако увеличение массы тела — не единственная проблема. Когда человеку все время хочется есть, важно выявить причину этого явления, поскольку она может быть достаточно серьезной и требовать лечения.

Вы можете хотеть есть в виду физиологических факторов:

• нехватки питательных веществ — если организм недополучает белков, полезных жиров или сложных углеводов, мозг воспринимает это как сигнал голода;

• дефицита сна — непродолжительный и прерывистый сон нарушает выработку гормонов лептина и грелина, регулирующих аппетит;

• стресса — стресс запускает выброс кортизола — этот гормон стимулирует аппетит;

• обезвоживания — иногда жажда маскируется под чувство голода;

• неправильного питания — избыток сахара и недостаток клетчатки приводят к быстрому подъему уровня глюкозы в крови и последующему ее падению, вызывая приступы голода.

«Голод подстегивается и психологическими причинами, например, привычкой перекусывать — постоянное жевание формирует потребность получать пищу даже тогда, когда организму это не нужно, а еще эмоциональным перееданием — многие люди едят больше, когда испытывают стресс, тревогу или депрессию», — говорят диетологи.





Чтобы справиться с постоянным чувством голода, организуйте регулярные и полноценные приемы пищи — они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвращают переедание. Включайте в рацион продукты, богатые белком, полезными жирами и клетчаткой, чтобы дольше сохранять ощущение сытости. Найдите подходящий способ контроля стресса, чтобы кортизол не заставлял вас объедаться. Спите по 7-8 часов каждую ночь и разбавьте повседневность физическими нагрузками — активность сокращает уровень стресса и нормализует гормональный баланс. Не забывайте о питье чистой воды в течение дня.

Если принимаемые меры не помогают, следует проконсультироваться с врачом, потому что обжорство порой обусловлено патологией здоровья. Это может быть сахарный диабет, когда высокий уровень глюкозы в крови провоцирует непрестанную потребность в пище, либо синдром Кушинга — при этом повышенный уровень кортизола стимулирует аппетит, или заболевания щитовидной железы — гиперактивность органа ускоряет обмен веществ, вызывая частый голод, а также опухоль гипофиза — некоторые опухоли способны нарушать работу гипоталамуса, влияющего на регуляцию аппетита, или расстройства психики вроде булимии или компульсивного переедания.

