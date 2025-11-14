Освежитель воздуха может давать токсическую нагрузку на организм

Вещества в баллончике или диффузоре бывают небезопасны

Освежители воздуха представляют собой химические вещества, содержащие искусственно синтезированные ароматы, предназначенные для маскировки неприятных запахов в помещениях. Однако многие из компонентов, используемых в освежителях воздуха, являются потенциальными источниками риска для здоровья человека.

Освежители содержат летучие органические соединения (ЛОС), такие как формальдегид, бензол, толуол. Эти вещества действуют раздражающе на слизистые оболочки носа, горла и глаз, провоцируя кашель, насморк и слезотечение.

«Некоторые компоненты освежителей воздуха могут стать причиной аллергических реакций, особенно у людей с повышенной чувствительностью. Это проявляется зудом кожи, сыпью, головными болями и даже астматическими приступами», — говорят аллергологи-иммунологи.





Есть спорные, но все же говорящие об онкорисках данные. Так, лимонен, часто используемый в различных ароматизаторах для дома, при взаимодействии с озоном склонен становиться формальдегидом, опасным для здоровья человека. Долгосрочное воздействие такого вещества и повышенные его концентрации канцерогенны.

Ингредиенты освежителей могут также негативно влиять на центральную нервную систему, провоцируя головокружения, слабость, усталость и проблемы с концентрацией внимания.

Даже ароматические эфирные масла, используемые для ароматизации помещений, нередко не лучшим образом отражаются на здоровье человека и домашних животных, потому устанавливать в каждой комнате «аромабомбы» не следует.

Помните и о том, что освежители воздуха, основу которых составляют горючие газы, огнеопасны и важно соблюдать меры безопасности при их эксплуатации.

