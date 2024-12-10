Могут ли ароматические свечи спровоцировать рак

Их воздействие бывает сопоставимо с сигаретным дымом

Ученые Ирландии в своем исследовании обнаружили, что аромасвечи способны изменять состав воздуха в помещении не в лучшую сторону. Горение сопровождается выделением токсичных компонентов — диоксида серы, угарного газа, оксида азота и летучих органических соединений, приводящих к чиханию, кашлю, раздражению глаз, обострению астмы. Долгосрочная перспектива такого воздействия сулит повышенные риски развития бронхита, болезней сердца и сосудов и даже рака легких.

Особо ученые отметили мельчайшие загрязняющие частицы PM2,5, размеры которых не превышают 2,5 микрометра. Концентрация этих элементов в воздухе от горящих аромасвечей способна в 15 раз превышать допустимые нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения.

«PM2,5 являются невидимыми человеческому глазу частицами сажи в потоке воздуха, попадающими в кровоток и оседающими глубоко в легких. Такая сажа еще образуется двигателями транспорта, сжиганием древесины и курением», — информируют эксперты.





Раздражение дыхательных путей также случается от выделяющегося горящими свечами формальдегида, бензола, фталатов, которые вредят не только легким, но и когнитивным функциям и грозят генетическими мутациями. А твердые частицы, исходящие от ароматических палочек, превышают свое количество в четыре раза, если сравнить с сигаретами.

Ученые подчеркивают, что производителями нередко не озвучивается полный состав свечей (иногда ограничиваются десятью процентами от общего числа ингредиентов), что осложняет оценку рисков для здоровья потребителями. Что касается свечей с натуральными материалами, они также бывают опасны выделяемыми соединениями.

Однако все не так страшно, как могло показаться. Представители науки уверяют, что выделения химических веществ при нечастой эксплуатации аромасвечей не принесут ущерба здоровью, особенно если помещение будет хорошо проветриваться. А вот постоянно и подолгу увлекаться аромасвечами не рекомендуется, как минимум от них могут возникнуть жалобы на головную боль, тошноту, першение в горле и кашель.

Важно! При использовании аромасвечей помните о пожарной безопасности!