Остановить выпадение волос поможет мезотерапия

Процедура подходит и женщинам, и мужчинам

Мезотерапия является эффективной процедурой, направленной на восстановление здоровья и внешнего вида волос. Она представляет собой метод введения специальных коктейлей непосредственно в кожу головы при помощи микроинъекций. Препараты содержат витамины, минералы, аминокислоты и другие полезные вещества, которые поступают прямо к корням, обеспечивая качественное питание.

«Мезотерапия улучшает кровообращение кожи головы, стимулирует рост нового волосяного покрова, укрепляет действующие фолликулы и пробуждает „спящие“ луковицы, нормализует выработку кожного сала, повышает эластичность и плотность волос. Процедура особенно рекомендуется пациентам, страдающим выпадением волос, повышенной жирностью кожи головы, ломкостью и сухостью прядей», — говорят трихологи.

К мезотерапии могут обращаться как женщины, так и мужчины всех возрастов. Для достижения наилучших результатов процедуру желательно проводить курсом из нескольких сеансов — обычно их 5—10 с недельным интервалом. Отметим, что мезотерапия делается по назначению врача после предварительной консультации.

