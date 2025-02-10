По каким причинам у женщин появляются залысины

Проблема бывает не только в генетике

Появление залысин вдоль линии роста волос относится не только к мужской проблеме, женщины также сталкиваются с подобной неприятностью. Что же приводит к поредению шевелюры?

Обычно это генетическая предрасположенность к андрогенной алопеции — наследственной гиперчувствительности к мужскому половому гормону, именуемому дигидротестостероном. До определенной поры гормон может быть сбалансирован эстрогеном, а в какой-то момент «включается» склонность к облысению. К тому же концентрация эстрогена в организме женщины постоянно изменяется. Так, менопауза провоцирует снижение его уровня, что отражается на волосах, вызывая залысины. Иногда проблема приобретает такие серьезные масштабы, что выправить ситуацию получается лишь гормональной терапией или пересадкой волос.

«Поредение волос возможно и от гормональных колебаний при беременности или заболеваний щитовидной железы, несбалансированного питания, повышенного уровня стресса, приема определенных медикаментов, неправильного обращения с волосами во время укладки», — информируют трихологи.

Волосы всегда в числе первых пострадавших, если организм живет в дефиците и нуждается в питательных веществах. Волосам необходимы качественные белковые продукты, витамины, микроэлементы. Но когда их мало, они не поставляются к волосам для поддержания их состояния, поскольку ценные компоненты больше нужны органам. В таком случае волосы начинают усиленно выпадать.





Помимо белка, волосы крайне нуждаются в витаминах D, B12 и железе. Если имеются залысины, не лишним станет исследование крови на содержание названных компонентов.

«Откажитесь от причесок, где подразумевается сильное натяжение волос. Не делайте часто пучки, хвосты с тугими резинками и шпильками. Это вредно для волос и кожи головы. Чтобы корни укреплялись, полезнее распускать волосы и проводить регулярный массаж кожи головы», — отмечают специалисты.

Когда кожа головы в плохом состоянии, крепких волос не будет. Проблемы могут начаться от обезвоживания, если вы пьете недостаточно воды или у вас имеются вредные привычки.

Также необходимо с определенной периодичностью отправлять в стирку подушку, чтобы она не становилась источником пыли и микроорганизмов, вызывающих инфекции с повреждением волосяных фолликулов и последующим выпадением.

Еще врачи не советуют ложиться спать с остатками укладочных средств на голове либо с мокрыми волосами, ведь они проще травмируются.