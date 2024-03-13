Признаки глазного клеща

Какие осложнения развиваются при патологии

Демодекоз — это заболевание, вызванное микроскопическим клещом Demodex folliculorum, который обитает в фолликулах волос и может поражать кожу вокруг глаз. Этот паразит живет на коже лица практически каждого человека, но не у всех он себя проявляет, а вот размножение и активность клеща могут вызывать различные неприятные симптомы у человека.

Признаки глазного клеща включают:

• чувство постороннего тела в глазу;

• ощущение зуда и жжения в области глаз;

• чувствительность к свету;

• резь и покраснение глаз;

• покраснение и воспаление кожи вокруг глаз.

«При возникновении симптомов глазного клеща важно немедленно обратиться к офтальмологу для выявления причин и начала своевременного лечения. Следуя рекомендациям врача и соблюдая правила гигиены, получится сохранить здоровье глаз на долгие годы», — отмечают медики.

Лечение глазного клеща обычно включает применение специализированных капель или мазей, уничтожающих клещей и предотвращающих их размножение, а также антибиотикотерапию и противовоспалительные препараты.

Причины возникновения демодекоза различны:

• нарушение гигиены век и области вокруг глаз;

• повышенная жирность кожи вокруг глаз, что создает благоприятные условия для клещей;

• ослабленный иммунитет — он снижает способность организма сдерживать размножение клещей;

• стрессовые факторы, повышающие активность клещей;

• применение косметики низкого качества или просроченных средств для ухода за кожей вокруг глаз;

• неправильное использование контактных линз;

• соприкосновение с инфицированными предметами.

Если демодекоз не лечить, к нему может присоединиться вторичная бактериальная инфекция (этому способствует расчесывание), которая перейдет и к другим участкам тела. Еще человек рискует столкнуться с дерматитом, розацеа, конъюнктивитом, блефаритом, абсцессом кожи, рубцеванием. На чаще среди осложнений наблюдается появление психологического дискомфорта, доводящего до психозов и неврозов.