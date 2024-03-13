Демодекоз — это заболевание, вызванное микроскопическим клещом Demodex folliculorum, который обитает в фолликулах волос и может поражать кожу вокруг глаз. Этот паразит живет на коже лица практически каждого человека, но не у всех он себя проявляет, а вот размножение и активность клеща могут вызывать различные неприятные симптомы у человека.
Признаки глазного клеща включают:
• чувство постороннего тела в глазу;
• ощущение зуда и жжения в области глаз;
• чувствительность к свету;
• резь и покраснение глаз;
• покраснение и воспаление кожи вокруг глаз.
«При возникновении симптомов глазного клеща важно немедленно обратиться к офтальмологу для выявления причин и начала своевременного лечения. Следуя рекомендациям врача и соблюдая правила гигиены, получится сохранить здоровье глаз на долгие годы», — отмечают медики.
Лечение глазного клеща обычно включает применение специализированных капель или мазей, уничтожающих клещей и предотвращающих их размножение, а также антибиотикотерапию и противовоспалительные препараты.
Причины возникновения демодекоза различны:
• нарушение гигиены век и области вокруг глаз;
• повышенная жирность кожи вокруг глаз, что создает благоприятные условия для клещей;
• ослабленный иммунитет — он снижает способность организма сдерживать размножение клещей;
• стрессовые факторы, повышающие активность клещей;
• применение косметики низкого качества или просроченных средств для ухода за кожей вокруг глаз;
• неправильное использование контактных линз;
• соприкосновение с инфицированными предметами.
Если демодекоз не лечить, к нему может присоединиться вторичная бактериальная инфекция (этому способствует расчесывание), которая перейдет и к другим участкам тела. Еще человек рискует столкнуться с дерматитом, розацеа, конъюнктивитом, блефаритом, абсцессом кожи, рубцеванием. На чаще среди осложнений наблюдается появление психологического дискомфорта, доводящего до психозов и неврозов.