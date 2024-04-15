В бассейн лучше ходить без контактных линз

Снимайте их перед заходом в воду

При плохом зрении ношение очков не всегда бывает удобным и уместным. Например, посещение бассейна заставляет отказаться от корректирующего зрение средства. Также медики рекомендуют снимать перед плаванием в бассейне контактные линзы.

«От водопроводной, речной или морской воды, попадающей в область между линзой и роговицей, создается среда, в которой хорошо размножаются микроорганизмы. Это опасно для глаз следующими последствиями: раздражением, покраснением, бактериальной инфекцией или кератитом», — предупреждают офтальмологи.

Отправляясь плавать, снимайте линзы чистыми руками и помещайте их в контейнер с физраствором — только в этой жидкости им будет «комфортно».

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