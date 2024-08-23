Почему ногти на ногах нельзя коротко стричь

Эти правила нужно учесть при домашнем педикюре

Педикюр — это вопрос не только эстетики, но и заботы о здоровье ног. И тем, кто делает процедуру самостоятельно, нужно учесть некоторые особенности, чтобы не навредить себе. Самая распространенная ошибка домашнего педикюра — неправильная стрижка ногтей.

«Ногти следует стричь по прямой линии, избегая закругления углов. Это поможет предотвратить их врастание. Если у вас широкие ногти, можно немного закруглить углы, но делайте это осторожно. Также обрезка ногтей слишком коротко может привести к болям и воспалениям. Оставляйте небольшой край, чтобы защитить чувствительные участки кожи», — объясняют подологи.

Не впадайте и в другую крайность — не отращивайте длинных ногтей на ногах. Это не только неудобно, но и опасно повреждением ногтевой пластины, а также скоплением большого количества бактерий под ногтями. Поэтому корректировать длину нужно каждые две-три недели, в зависимости от скорости роста ваших ногтей, а вот чистить подногтевое пространство лучше еженедельно (только не используйте для этого острые предметы).





Стричь ногти следует после ванны или душа, когда они мягче и легче поддаются обработке. Это также поможет избежать трещин и повреждений. Для процедуры используйте острые и чистые ножницы или кусачки для ногтей. Инструменты должны быть специально предназначены для педикюра.

После стрижки ногти нужно проверить на наличие неровностей и острых краев и при необходимости воспользоваться пилкой. Также обязательно увлажнение ногтей и кожи вокруг с помощью специального крема или масла для предотвращения сухости и растрескивания.

«Кутикуле порой тоже достается — многие люди склонны обрезать ее слишком глубоко, что вызывает воспаления и грозит инфицированием. Кутикула выполняет защитную функцию, и лучше ее аккуратно отодвигать, а не обрезать. Чтобы обрабатывать кутикулу было легче, применяйте средство для ее размягчения», — сообщают специалисты.

Даже в условиях домашнего педикюра и при наличии индивидуальных наборов у каждого члена семьи, перед тем как приступить к обработке ногтей, инструменты надо тщательно продезинфицировать.