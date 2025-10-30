Нужно ли носить ортопедические стельки для профилактики

Когда они точно не станут лишними

Ортопедические стельки давно зарекомендовали себя как эффективное вспомогательное средство при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, однако многие задаются вопросом: нужны ли они при отсутствии явных проблем со стопой?

Зачем вообще использовать стельки? Они помогают поддерживать физиологичное положение стопы, снижая риск появления плоскостопия, вальгусной деформации большого пальца ноги, той самой «косточки», и других искажений. Ортопедические изделия обеспечивают равномерное распределение нагрузки на стопу, уменьшая усталость ног и облегчая общее самочувствие.

«Правильная поддержка стопы снижает нагрузку на позвоночник, коленные и тазобедренные суставы, предотвращая развитие артрозов и остеохондрозов. За счет поддержания естественного положения свода стопы улучшается общий баланс тела и осанка», — говорят ортопеды.

При отсутствии проявлений, указывающих на проблемы со стопой, профилактическое применение ортопедических стелек рекомендовано специалистами в ряде случаев: при длительном пребывании на ногах, например когда того требует работа; регулярных занятиях спортом и активном образе жизни; при наследственной предрасположенности к патологиям опорно-двигательного аппарата; при беременности и в послеродовом периоде, когда нагрузка на ноги увеличивается.

Если пока на состояние стоп жалоб нет, выбор правильных изделий все же лучше доверить ортопеду. Врач учтет индивидуальные особенности вашей стопы и порекомендует оптимальный вариант.

