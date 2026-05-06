Однообразные завтраки работают против организма

Даже полезный, но одинаковый завтрак каждый день — это ошибка

Правильное питание и только полезные продукты в рационе — и при этом полное отсутствие энергии, ощущение разбитости с утра и перепады настроения в течение дня. Если к врачу приходит пациент с таким запросом, доктор интересуется: «Как вы завтракаете?»

Дело в том, что одной пользы бывает недостаточно, нужно еще и разнообразие. Каждый день между вашими завтраками должны быть какие-то отличия, чтобы организм имел возможность получать в достаточном количестве витамины, минералы и микроэлементы. Это очень важно именно с утра, потому что часть ценных веществ усваивается только до обеда.

«В чем проблема монотонных завтраков? Одни микронутриенты организм умеет запасать впрок, а другие — нет. В частности, водорастворимые витамины группы B и витамин C не накапливаются в тканях и быстро выводятся. Их надо получать ежедневно, иначе начинают тормозиться метаболические процессы. При этом водорастворимые витамины лучше всего усваиваются именно в первой половине дня», — говорит главный врач областной клинической больницы № 2 Челябинска Максим Угнивенко.





Классическим примером будет история с витамином C. Можно питаться полезной кашей, яичницей, творогом, рыбой, авокадо и любыми суперфудами, но когда в организм не поступает витамин C — не синтезируется коллаген, слабеют сосуды, падает иммунитет и развивается цинга. Исторически моряки умирали от болезни, питаясь мясом и рыбой, но не получая свежих фруктов.

«Если вы ежедневно завтракаете полезной, но одной и той же пищей, каких-то витаминов вам будет не хватать. Организм просигнализирует об этом упадком энергии, тягой к сладкому, раздражительностью, утренней слабостью», — отмечает доктор.

Стремясь к здоровому рациону, следует менять блюда в течение недели. Например, сегодня у вас каша с ягодами, завтра пусть будет яичница с овощами, затем творог с зеленью и орехами и так далее.

Именно завтрак запускает обменные процессы с утра, и для этого нужен широкий набор инструментов с различными витаминами, минералами, аминокислотами, антиоксидантами.

