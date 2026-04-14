Почему вредно есть только раз в сутки

Режим питания должен включать несколько приемов пищи

Если одни не могут сдержать свой аппетит, другие порой питаются все лишь раз в сутки, что также не может считаться вариантом здоровой нормы.

Когда прием пищи случается однократно, обычно он отличается высокой калорийностью, что сопровождается высокой кислотно-пищевой нагрузкой, получаемой в короткий период времени. Такая практика опасна тем, что растягивает желудок, вызывает дуоденогастральный рефлюкс и обостряет гастрит.

«Редкое питание не дает желчному пузырю сокращаться в достаточном объеме, что приводит к застою желчи и запускает формирование желчнокаменной болезни. Одноразовое питание сопровождается гипогликемией, когда уровень глюкозы в крови опускается ниже физиологической нормы, что выражено слабостью и тремором, и постпрандиальной гипергликемией, когда после еды глюкоза сильно повышается, что задает излишнюю работу поджелудочной железе», — говорят гастроэнтерологи.

Долгосрочное пребывание в таком режиме питания ведет к дефицитным состояниям, когда организм начинает нуждаться в белке, железе, витаминах B12 и D.

Если у вас нет патологий ЖКТ, но имеется избыточный вес, вы можете практиковать разовое питание единожды в неделю, а еще лучше просто устраивать разгрузочный день, при условии, что организм хорошо переносит ограничения, но вводить одноразовое питание в привычку категорически нежелательно.

