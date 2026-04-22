Как один человек может переедать и недоедать одновременно

Важно обращать внимание на состав тарелки

Диетологам случается наблюдать пациентов, которые могут одновременно переедать и недоедать, то есть две совершенно разные проблемы могут быть у одного и того же человека.

Такое вполне реально, когда рацион в большинстве своем представлен переработанными или готовыми продуктами, имеющими высокую калорийность и малое содержание питательных веществ. Выходит, что при переедании человек в то же время не получает в достаточном объеме ценные элементы — имеет профицит калорий при дефиците пользы.

«Обилие в меню „пустых“ калорий приводит к появлению избыточной массы тела, а нехватка нужных клеткам микроэлементов, витаминов и полезных жирных кислот сопровождается нарушением жирового обмена, формированием инсулинорезистентности, повышением концентрации глюкозы в крови, развитием сахарного диабета, ожирением», — сообщают диетологи.

Отсутствие качественного питания плохо отражается и на энергетическом тонусе, из-за чего человек начинает отдавать предпочтение малоподвижному образу жизни, ведь силам для активности просто неоткуда взяться. От неправильного питания также становится заметной умственная заторможенность.

