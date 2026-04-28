Обилие соли в рационе сбивает циркадные ритмы

Из-за неправильного питания человек плохо спит ночами

Избыток соли в питании может не только стать причиной сердечно-сосудистых патологий, но и сломать внутренние часы организма.

Из-за обилия соли сбиваются циклы сна и бодрствования. У человека повышается активность нейронов в ночные часы, что лишает его возможности полноценного отдыха и перезагрузки, и тогда начинать новый день приходится, не имея на это сил. При рассинхронизации циклов случаются также различные гормональные и физиологические нарушения.

Сбитые циркадные ритмы притягивают за собой и другие проблемы в виде метаболического синдрома, воспалений, перепадов настроения, рисков онкологии и преждевременной смерти.

