От раннего пробуждения «совы» теряют здоровье

Приучить себя к утренним подъемам получается не у всех

Несогласование режима дня с хронотипом, присущим человеку, разрушает здоровье. Обычно с такой проблемой сталкиваются «совы», активность которых повышена в вечерние часы и которым приходится сдвигать время ночного отдыха. Если человек ложится поздно и не высыпается — что и происходит, когда сова вынуждена вставать рано, здоровье от хронического недосыпа начинает разрушаться.

«Когда сове нужно вставать, например, в шесть утра, но при этом у нее нет возможности рано засыпать, организм неминуемо столкнется с хроническим недосыпом и циркадной десинхронизацией, когда внутренние процессы в организме и внешний график не согласуются», — говорят сомнологи.

Со временем от нехватки сна человек станет жаловаться на плохую память, невозможность сосредоточиться и быть продуктивным, он будет более тревожным и склонным к депрессии, наберет вес и заработает проблемы с метаболизмом; также при недосыпе у сов фиксируются нарушения ритма сердца и отклоняется от нормы артериальное давление.

Хронотипу все же присуща некая пластичность, и некоторым людям удается себя постепенно перестроить. Но когда от раннего подъема вы все равно ощущаете себя разбитым, сильнее раздражаетесь, чаще болеете, набираете вес и страдаете от скачков давления, лучше постараться подстроить свой график под внутренние часы организма.

