Обезвоживание можно предотвратить с помощью этих продуктов

Что следует включить в рацион летом

Когда возникают риски столкнуться с обезвоживанием, что особенно актуально в летний период, стоит позаботиться о своем рационе и разнообразить его определенными продуктами.

«В питании важно наличие сельдерея, помидоров, огурцов, редиса, дыни, арбуза — в этих продуктах много воды, а также клетчатки, которая улучшает пищеварение и удерживает жидкость в организме», — сообщают нутрициологи.

Еще обязательно следить за питьевым режимом, и к обычной воде можно добавить минеральную — она хорошо справляется с восстановлением солевого баланса. Но не нужно пить свыше литра минералки в сутки, иначе появится отечность, а сердце, сосуды и почки пострадают от излишней нагрузки.

Отметим, эти рекомендации подходят для здоровых людей, а тем, кто пострадал от обезвоживания, подцепив кишечную инфекцию, требуется врачебная консультация.

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