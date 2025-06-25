Можно ли кипятить воду дважды

Многое зависит от исходного качества жидкости

Споры о том, допустимо ли кипятить воду дважды, не утихают. Вы наверняка тоже всякий раз задумываетесь перед тем, как включить чайник: слить оставшуюся в нем воду или вскипятить ее снова?

Кипячение является базовым физическим процессом, при котором из воды улетучиваются растворенные газы, например кислород. Продолжительное или неоднократное кипячение способно привести к незначительному увеличению концентрации минералов, но считается, что это не представляет опасности для здоровья.

«Для появления вредных веществ необходимо, чтобы исходная вода содержала токсичные примеси. Однако в современных системах водоснабжения осуществляется строгий контроль качества. В частности, в Челябинске питьевая вода проходит многоэтапную очистку, включая обеззараживание ультрафиолетом, и полностью соответствует установленным санитарным нормам. Если вы случайно повторно вскипятили воду, не стоит переживать», — сообщают в МУП «ПОВВ» Челябинска.

Однако ученые не советуют прибегать к повторному кипячению из-за образования при этом ядовитого диоксина и рекомендуют наливать в чайник столько воды, сколько вы готовы употребить за раз.

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