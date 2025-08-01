О чем говорит высокий ферритин в крови

Обычно показатель бывает понижен

Более распространена ситуация, когда пациенты узнают о пониженном уровне ферритина в крови, однако повышение показателя тоже встречается. Радоваться в этом случае не приходится — высокий ферритин также свидетельствует о патологии.

«Высокий ферритин сигнализирует о бактериальном или вирусном воспалении, заболевании печени или щитовидной железы», — информируют терапевты.

Замечая у пациента повышенный ферритин, врач первым делом будет искать в организме воспалительный процесс и его провокатор.

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