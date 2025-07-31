Сильная усталость бывает симптомом патологии щитовидной железы

Часто этот признак становится первым при эндокринной проблеме

Угнетение функции щитовидной железы — весьма частая патология для жителей регионов с йододефицитом, поэтому при наличии такого риска следует периодически проверять состояние этого важного эндокринного органа. Тем более что проблемы с железой бывают молчаливыми либо симптоматика становится размытой, и человеку не удается понять сразу, что же именно не так с его организмом.

«Одним из первых симптомов заболевания щитовидной железы может быть чувство крайней усталости уже в утренние часы, когда человек не ощущает в себе сил ни на что. Даже после отдыха и сна энергии нет», — предупреждают эндокринологи.

Еще среди признаков гипотиреоза — недостаточной функции щитовидной железы — можно отметить частые запоры, замедление мыслительного процесса, постоянную зябкость, увеличение массы тела, повышенный аппетит, депрессивность.

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