Прием железа при СДВГ облегчает самочувствие

Если элемента в организме не хватает, расстройство обостряется

Людям с диагностированным СДВГ — это синдром дефицита внимания и гиперактивности — лучше следить за концентрацией железа в крови, поскольку нехватка этого элемента усугубляет симптоматику при патологии.

«Когда микроэлемент в организме присутствует в недостаточной концентрации, мозгу становится сложнее заниматься производством нейромедиатора дофамина. Если дофамина мало, человек делается рассеянным, раздражительным, забывчивым, у него ухудшается память», — предупреждают неврологи.

Добавки с железом прояснят сознание, укрепят память и помогут стать более сосредоточенным.

Отметим, что при сдаче анализа крови важно обратить внимание не только на показатели гемоглобина и железа, но и ферритина — именно благодаря этому белку организму удается хранить железо.

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