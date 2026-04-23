Нужно ли отказываться от хлеба на диете

Что должно быть в составе продукта

Мнение, что для того, чтобы похудеть, нужно исключить из своего рациона хлеб, такое же распространенное и такое же ошибочное, как миф про то, что нельзя есть после шести вечера.

«Увеличение массы тела происходит не от самого хлеба, а от количества этого хлеба. Если есть по 2—3 кусочка в день, вписывая их в суточную калорийность, с фигурой все будет в порядке. Если злоупотреблять хлебом — а у некоторых людей встречается настоящая хлебная зависимость, — вес естественным образом будет расти», — говорят диетологи.

Тем более правильный хлеб, приготовленный из муки грубого помола, даст организму ценную клетчатку и не менее важные для здоровья витамины группы B. Так что изучайте состав и выбирайте тот хлеб, где больше цельнозерновой, обойной или обдирной муки, а пшеничной и сахара меньше.

Также стоит грамотно сочетать углеводы: например, если вы решили съесть кусочек хлеба, лучше не совмещать его с кашей, макаронами или картофелем.

