Непереносимость глютена может быть у каждого сотого человека

Какие признаки указывают на патологию

Глютен — это белок, содержащийся в злаках, таких как пшеница, рожь и ячмень. Он придает тесту эластичность и помогает удерживать форму выпечки. Однако у кого-то организм воспринимает этот белок как угрозу, вызывая иммунную реакцию.

Непереносимость глютена связана с генетической предрасположенностью и особенностями иммунной системы. У таких людей употребление продуктов с глютеном провоцирует воспаление слизистой оболочки кишечника, что нарушает процесс пищеварения и усвоения питательных веществ.

По данным исследований, целиакия, наиболее тяжелая форма непереносимости глютена, встречается примерно у каждого сотого человека на планете, но многие об этом диагнозе могут и не знать. Другие формы чувствительности встречаются чаще, однако точные цифры варьируются в зависимости от региона проживания и методов диагностики. Женщины в 2—3 раза более предрасположены к недугу, чем мужчины. Обычно выявление проблемы случается в периоде от одного до восьми лет либо в возрасте с 30 до 50.





«Симптомы непереносимости глютена разнообразны и могут включать: частую диарею и жирные каловые массы, возможны также запоры, вздутие и боли в животе, повышенный метеоризм, беспричинные эпизоды рвоты, усталость и слабость, головокружение и головные боли, кожные высыпания (дерматит), потерю веса или трудности набора массы тела, железодефицитную анемию, боли в суставах и мышцах. Эти признаки могут проявляться постепенно или остро, иногда имитируя другие заболевания пищеварительной системы», — говорят гастроэнтерологи.

Если вы подозреваете у себя непереносимость глютена, рекомендуется обратиться к гастроэнтерологу или диетологу. Специалист назначит необходимые исследования, включая анализы крови на антитела и биопсию тонкой кишки.

После подтверждения диагноза важно соблюдать специальную диету, исключающую продукты с содержанием глютена. Это хлебобулочные изделия, макароны, пиво, некоторые виды соусов и полуфабрикатов. Вместо них рекомендуются альтернативные варианты питания, богатые белком, витаминами и минералами. Предписанная диета позволяет значительно улучшить состояние здоровья и предотвратить осложнения, связанные с длительным воздействием глютена на организм.

