Чем полезна ходьба босиком

Какая поверхность для этого идеально подходит

Ходьба босиком может стать одним из способов оздоровления организма. Когда мы без обуви, у нас активируются мелкие мышцы и связки стопы, что помогает укрепить их и снизить риск развития плоскостопия и других деформаций, потому что естественное положение способствует правильному формированию арочной структуры стопы. По этой причине так важно давать детям ходить босиком.

Босая ходьба стимулирует работу нервных окончаний и рецепторов в стопе, что улучшает сенсомоторную функцию, баланс и координацию движений, а еще влияет на здоровье внутренних органов.

Массаж и активизация кровообращения в условиях босоногости благоприятно сказываются на общем кровоснабжении и обменных процессах, что важно для быстрого восстановления и укрепления организма.

Контакт с природными поверхностями и естественная стимуляция нервных окончаний дают возможность снизить уровень стрессовых гормонов, наладить эмоциональный фон, а также нормализовать артериальное давление.





Ходьба босиком служит дополнением к терапевтическим мероприятиям при состояниях, связанных с нарушением чувствительности ног, и она полезна в профилактике варикоза.

Чтобы максимально воспользоваться преимуществами босой ходьбы, важно выбирать безопасные и благоприятные поверхности: зеленую траву, песок, гальку или мелкий гравий, древесную кору или специальные массажные дорожки, грунтовую землю.

Что важно учитывать:

• Начинайте с коротких прогулок и постепенно увеличивайте время, чтобы дать стопам адаптироваться.

• Избегайте острых или грязных поверхностей, которые могут повредить кожу и привести к заражению.

• Следите за гигиеной и состоянием стоп: когда есть раны или трещины, ходить босиком не надо.

• В холодное время года или при неблагоприятных погодных условиях лучше ходить в обуви, чтобы избежать переохлаждения.