Носки помогают выявить сердечную недостаточность

Проверить свое состояние можно вечером

Когда резинки носков начинают казаться слишком тугими, сдавливающими ноги, а следы от них становятся явно выраженными и подолгу не исчезают и обувь тоже превращается в тесную с течением дня, следует проверить состояние сердечно-сосудистой системы.

«Если человек начал акцентировать внимание на резинке носков, выбирая те, что послабее, есть вероятность периферического отека, при котором нижние конечности накапливают жидкость, что является симптомом у пациентов с сердечной недостаточностью», — информируют кардиологи.

При сердечной недостаточности скопление жидкости происходит и в легких — на это указывает одышка, усиливающаяся при физических нагрузках, а также невозможность лежать, не приподняв голову.

