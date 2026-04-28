При каком давлении надо вызывать скорую

Эти симптомы нельзя перетерпеть или купировать самостоятельно

Высокое артериальное давление создает серьезную угрозу для здоровья человека, увеличивая вероятность развития инфаркта и инсульта. Опасность гипертонии в том, что большинство людей просто не ощущает ее, узнавая о высоком давлении только в критический момент. Поэтому каждому человеку рекомендуется периодически контролировать показатели своего давления, чтобы вовремя заметить развитие болезни и обеспечить себя нужной терапией.

«Когда показатели систолического (верхнего) давления достигают отметки 140 мм. рт. ст., речь идет об умеренной гипертонии, при 160 мм. рт. ст. ставят гипертонию средней тяжести, если давление от 180 мм. рт. ст. — диагностируют тяжелую форму гипертонии», — говорят терапевты.

Кроме препаратов, которые нужно принимать ежедневно, согласно схеме, поддержать здоровье при гипертонии реально коррекцией образа жизни: правильным питанием с минимумом соли, физической активностью, нормализацией массы тела, ограничением, а лучше полным воздержанием от алкоголя, отказом от курения.

Симптоматика при высоком давлении, которая указывает на необходимость врачебной помощи, так как сопряжена с угрозой повреждения сердечной мышцы: сильная боль в груди, одышка, невыносимая головная боль, беспокойство, волнение, нарушение зрения, судороги, невнятная речь.

