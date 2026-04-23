Нерожавшим женщинам нужно контролировать этот гормон

Актуальность исследования повышается вместе с возрастом будущей матери

Если у вас пока нет детей, но вы все же планируете материнство, при этом вам уже больше 30 лет, врачи рекомендуют контролировать уровень антимюллерова гормона (АМГ) — этот анализ покажет, как сильно «тикают часики».

«АМГ — один из точных маркеров овариального резерва, по его уровню можно оценивать репродуктивный потенциал женщины и приближение менопаузы», — говорят гинекологи.

АМГ вырабатывается зернистыми (гранулезными) клетками растущих фолликулов в яичниках. Уровень АМГ остается относительно стабильным в течение менструального цикла, поэтому сдавать кровь можно в любой день, но оптимальнее это делать на третьи-пятые сутки цикла.

Когда врачу нужно оценить овариальный запас, он ориентируется не только на значения АМГ, но и на количество фолликулов в яичниках по результатам ультразвука, а также на уровень ФСГ (фолликулостимулирующего гормона), возраст женщины и наличие в анамнезе отягощающих обстоятельств вроде оперативных вмешательств на яичниках и облучения. Максимальный потенциал АМГ выпадает на возраст 20—30 лет, что сопоставимо с понятиями гинекологов о наиболее благоприятном сроке для планирования беременности.





«Результаты АМГ менее 1,2 нг/мл указывают на сниженный овариальный резерв, что теперь, увы, нередкость для женщин после 30 лет», — отмечают медики.

Что делать при низком АМГ:

• не нервничать и повторить исследование, иногда в лаборатории могут ошибиться;

• если же неудовлетворительные данные подтвердятся, нужно ответить себе на вопрос: хотите ли вы стать матерью? Если все же нет — успокойтесь и живите дальше, если да — срочно идите к репродуктологу;

• отметим, что наступление беременности при низком АМГ все же возможно даже при отсутствии медицинских вмешательств, поэтому не отчаивайтесь и продолжайте попытки зачать ребенка.

Читайте также: Какие гормональные нарушения мешают наступлению беременности.

Смотрите еще: Какие месяцы считаются лучшими для зачатия.