Можно ли есть хлеб при сахарном диабете

Почему рацион стоит согласовать с врачом

Сахарный диабет — серьезное заболевание, которое требует постоянного контроля уровня глюкозы в крови, а значит, и серьезного внимания к питанию, напрямую влияющего на этот показатель. Одним из распространенных продуктов ежедневного рациона большинства россиян является хлеб. Поэтому пациентам с диагнозом «сахарный диабет» важно понимать, как хлеб действует на организм при данной патологии.

«При сахарном диабете необходимо учитывать гликемический индекс продуктов. Этот показатель отражает скорость повышения уровня глюкозы в крови после приема пищи. Продукты с высоким ГИ быстро повышают концентрацию сахара, тогда как пища с низким ГИ обеспечивает постепенное поступление энергии», — говорят эндокринологи.

Распространен миф, что хлеб обладает высоким ГИ, следовательно, он абсолютно запрещен больным диабетом. Но не все так однозначно. Белый хлеб действительно имеет внушительный ГИ, например, у багета и пшеничного он может доходить до 95—100 единиц, однако существуют сорта с меньшим воздействием на глюкозу крови: ржаной хлеб — ГИ примерно 65 ед., цельнозерновой хлеб — его ГИ около 55 ед., бездрожжевые варианты — они сдерживают повышение сахара в крови.





«Да, потребление большого количества белого хлеба или изделий из рафинированной муки способно резко повысить уровень глюкозы. Еще нужно учитывать не только количество съеденного продукта, но и сочетание его с другими блюдами. Например, белый хлеб с маслом или сыром усваивается медленнее, нежели сам по себе, что смягчает реакцию организма, сглаживая инсулиновый скачок. Тем не менее при диабете рекомендуется избегать чрезмерного употребления любого вида хлеба», — предупреждают врачи.

Необходимо не только соблюдать меру в количестве съедаемого хлеба, но и учитывать общую суточную калорийность. Выбирать стоит изделия из зерновых смесей, с добавлением отрубей, семечек, льняного масла и пророщенных зерен — они содержат клетчатку, замедляющую всасывание углеводов. Полезно также сочетание хлеба с белковой пищей — употребление хлеба вместе с мясом, рыбой или творогом снизит резкий подъем уровня сахара в крови. Если выпекать хлеб дома, получится контролировать состав продукта, исключив ненужные ингредиенты. После хлеба лучше отслеживать изменения показателей сахара, чтобы определить индивидуальную чувствительность организма.

Помните, что каждый случай диабета уникален и не все рекомендации подходят всякому пациенту без исключения. Потому свой рацион следует согласовывать с лечащим врачом.

