Почему от свежего хлеба бывают проблемы с пищеварением

Можно ли избежать ухудшения самочувствия

Запах свежего хлеба входит в топ любимых ароматов многих людей, и, конечно, свежий хлеб приносит радость нашим вкусовым рецепторам. Однако некоторые после употребления свежего хлеба сталкиваются с проблемами пищеварения. Почему это происходит и как минимизировать риск неприятных последствий?

«Свежеиспеченный продукт располагает большим количеством крахмала, который быстро расщепляется организмом, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови. Это может привести к ощущению тяжести в желудке, метеоризму и даже расстройству стула. Свежие изделия нередко содержат активные дрожжи, продолжающие процесс брожения в желудке, что усиливает газообразование и вызывает вздутие живота, колики и чувство распирания», — говорят гастроэнтерологи.

Еще высокая влажность свежевыпеченного хлеба затрудняет переваривание белка и клетчатки, замедляя работу желудочно-кишечного тракта и провоцируя неприятные ощущения.

Чтобы избежать проблем с пищеварением после употребления свежего хлеба, рекомендуется придерживаться простых рекомендаций:

• дайте хлебу немного остыть перед тем, как будете его есть, это позволит снизить активность дрожжей и облегчить усвоение продукта;

• предпочтительно выбирать сорта хлеба, приготовленные из муки грубого помола или содержащие цельные зерна. Они богаты витаминами и минералами, способствуют нормализации кишечной флоры и улучшают перистальтику;

• ограничьте потребление свежей выпечки при заболеваниях органов пищеварения — гастрите, язве желудка или синдроме раздраженного кишечника;

• старайтесь сочетать хлеб с белковыми продуктами, овощами и зеленью — это способствует его усвоению и снижает нагрузку на желудок.

