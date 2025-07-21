Нехватка этих витаминов может ускорить старение

Стресс также лишает человека молодости

Влияние внешних факторов на процессы старения бывает гораздо более существенным, чем наследственные особенности, поэтому в вопросах сохранения молодости многое зависит от самого человека и степени его заботы о собственном организме.

«Ряд причин запускает разрушение клеток и ухудшение работы органов, что приближает старение. Одной из таких провоцирующих составляющих является повреждение белков при их взаимодействии с сахаром, что чревато образованием конечных продуктов гликирования — они приводят к потере эластичности тканей и добавляют человеку возраста», — говорят специалисты антиэйдж-медицины.

Ускорение старения может быть связано и с нехваткой питательных веществ — это витамины А, D, Е, К и омега-3. Без участия этих компонентов организм не сможет построить новые клетки.

Еще противником молодости считается повышение в крови уровня стрессового гормона кортизола — в таких условиях невозможно обновление клеток, наблюдается разрушение коллагена, ослабевание мышц, потеря упругости кожных покровов.

Старость также станет ближе, если имеются неполадки с гормоном роста. Он тоже необходим для клеточной регенерации — быстрое обновление как раз относится к признаку молодости.

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