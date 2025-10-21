Теплые напитки улучшают настроение и сон

От температуры питья может серьезно зависеть самочувствие

Осенне-зимний период — время теплых напитков, но не все знают, что в них скрыт куда больший потенциал, чем просто согревающий эффект. Представители науки из США установили, что любители согревающих напитков реже сталкиваются с плохим настроением и нарушениями сна, чем те, кто выбирает холодное питье.

«Оптимальная температура напитка составляет порядка 57°C — это и польза для здоровья, и возможность прочувствовать в полной мере вкус и аромат», — считают ученые.

Особое внимание температуре напитков следует уделять людям с нарушениями кровообращения, чьи конечности всегда мерзнут, — им точно не рекомендуется употреблять холодное.