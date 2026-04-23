Насколько белок важен в рационе худеющих женщин

В какие мифы о нутриенте не надо верить

Высокопротеиновая диета входит в перечень наиболее популярных методик для улучшения фигуры: она помогает сократить объем жировой ткани и нарастить мышечную, ускорить метаболизм и поддерживать желаемую форму. Однако белок окутан множеством мифов, что может вызывать вопросы относительно эффективности высокопротеиновой диеты для женщин. Попробуем в них разобраться.

Миф № 1: для роста мышц нужны только белки. В реальности же рост мышц зависит от общего профицита калорий. Здесь нет прямой зависимости от одного белка.

«Белки — это строительный материал для мышц. Но чтобы запустить процесс «стройки», нужны «рабочие» и энергия в виде углеводов, добирать которые тоже непросто. Без них тело начинает использовать белок как источник энергии, и тогда он уже не идет на восстановление и рост мышц. „Кирпичи сжигаются вместо стройки“», — сообщает «Север-Пресс».

Миф № 2: чем больше белка, тем лучше. Разумным будет потребление 1,6—2,2 грамма белка на килограмм массы тела. Обилие белка в рационе с дефицитом жиров и углеводов отрицательно влияет на гормональный фон, уровень энергии и восстановление организма, также излишки белка бывают вредны для почек.





Миф № 3: белок помогает похудеть. Белку удается поддерживать продолжительное насыщение лучше, чем углеводам или жирам, что и позволяет съедать меньше, но для долгосрочного типа диеты всегда важнее общий дефицит калорий, что и обеспечивает потерю веса.

Миф № 4: белковая диета = мясная диета. Сбалансированное питание предписывает получать белок из разных источников, как животного, так и растительного происхождения. Белок есть не только в мясе, но и в рыбе, яйцах, бобовых, сое, орехах, твороге.

Миф № 5: белок ускоряет восстановление после тренировок. И это правда, также белок способствует синтезу новых тканей и улучшает адаптацию к нагрузке.

Миф № 6: белок помогает поддерживать мышечную массу с возрастом. Это также верно. Чем старше человек, тем больше ему угрожает саркопения — естественная потеря мышечной массы, замедлить которую помогает белок в рационе и умеренные силовые тренировки.

