Эти привычки разрушают щитовидную железу

Какие симптомы говорят о нездоровье органа

Состоянию щитовидной железы серьезно навредить может пристрастие к трем вещам — курению, бесконтрольному приему БАДов, содержащих йод, избыточному потреблению соевых продуктов.

«При курении токсинам свойственно скапливаться в организме и замедлять усвоение йода, что приводит к сбоям в работе щитовидной железы. От бесконтрольного приема йодосодержащих БАДов, тем более с большой или неизвестной дозировкой, щитовидка может серьезно пострадать независимо от того, был орган ранее здоровым или уже имелись проблемы. Что касается соевых продуктов, в их составе есть изофлавоноиды, приводящие к замедлению активности фермента пероксидазы в щитовидке. Пероксидаза ответственна за производство гормонов», — предупреждают эндокринологи.

При недостаточной выработке гормонов щитовидной железы развивается гипотиреоз — человек быстро устает, мучается слабостью, набирает вес, чувствителен к холоду, сталкивается с сухостью кожных покровов и волос, страдает от запоров.

При гипертиреозе, когда гормонов производится чрезмерно, случается снижение массы тела, человек делается тревожным и раздражительным, наблюдает появление тремора, учащенного сердцебиения и повышенной потливости.

Если имеется зоб — когда щитовидная железа увеличивается, у пациента просматривается утолщение шеи, также он будет жаловаться на сдавленность в области горла и трудности с глотанием.

Важно! Даже часть из перечисленных симптомов являются основанием для посещения врача.