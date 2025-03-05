Симптомы воспаления щитовидной железы

Почему возникает тиреоидит Хашимото

Причиной воспалительного процесса в щитовидной железе становится аутоиммунная реакция, когда по какому-то поводу иммунитет начинает вести атаку антителами на щитовидную железу, по ошибке посчитав ее клетки чужеродными. Эта патология имеет несколько названий: аутоиммунный тиреоидит, тиреоидит Хашимото, болезнь Хашимото.

«При воспалительном процессе в щитовидной железе происходит нарушение производства ее гормонов, в результате чего формируются узлы или зоб, которые негативно воздействуют на множество функций организма и аспектов здоровья», — сообщают эндокринологи.

Спутниками тиреоидита Хашимото зачастую становятся и другие аутоиммунные заболевания вроде целиакии, ревматоидного артрита, витилиго, диабета I типа. Все потому, что у разных аутоиммунных патологий имеются общие механизмы развития.

От хронического воспаления щитовидки может случиться и ухудшение психического здоровья — депрессия, тревожность, ряд когнитивных нарушений — проблемы с памятью и концентрацией внимания. Однако часто эти проявления могут игнорироваться, а жизнь больного при этом очень осложняется.





«Тиреоидит Хашимото опасен и возможной энцефалопатией — она ухудшит самочувствие больного неврологическими нарушениями, в том числе вызовет проблемы с умственными способностями, проявится психозами, спутанностью сознания, эпилептическими припадками», — предупреждают врачи.

Женщины при этой патологии часто не могут зачать и выносить ребенка, патология также угрожает нарушениями в развитии будущего малыша.

Заболевшие тиреоидитом Хашимото обычно страдают от усталости и слабости, жалуются на прибавку веса при том же рационе, испытывают зябкость даже в тепле, а на холоде им особенно дискомфортно. Они сообщают о сухости кожных покровов и волос, мучаются запорами, депрессией, тревожностью, мышечными болями и судорогами, беспокоятся об увеличении щитовидной железы и появлении зоба.

Медикам еще неизвестно о точных причинах этого аутоиммунного заболевания, но принято считать, что в данном случае немало зависит от генетики (обратите внимание на семейную историю) и половых гормонов — свое воздействие оказывает высокий уровень эстрогенов.

Вероятно, что отпечаток могут наложить и другие факторы — избыток йода в пище, нехватка селена и витамина D, лечение некоторыми препаратами, хроническое стрессовое воздействие на организм, перенесенная тяжелая вирусная инфекция — в их числе гепатит, мононуклеоз, опоясывающий лишай.