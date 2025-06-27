Можно ли жевать жвачку каждый день

Привычка бывает как полезной, так и вредной

Жевание жвачки — распространенная среди многих людей привычка, и если одни используют жвачку исключительно после еды, другие готовы жевать постоянно. Вредно ли это?

«С точки зрения заботы о гигиене полости рта жвачка может быть полезной, но только в том случае, если она не содержит сахара. Такая жвачка стимулирует слюноотделение, что помогает смывать пищевые остатки с зубов и нейтрализовать кислоты, уменьшая риск кариеса и воспаления десен. Жвачка также быстро устраняет неприятный запах изо рта и создает ощущение свежести», — говорят стоматологи.

Жевание даже может снимать нервное напряжение, уменьшать желание перекусить и контролировать аппетит.

Однако пользу жвачка оказывает первые десять минут после еды, когда важно позаботиться о гигиене полости рта и пищеварении, то есть жевать можно до трех раз в день после еды или перекусов. Если злоупотреблять жеванием, это приведет к производству желудочного сока, что особенно вредно, если вы голодны и жуете жвачку. Также при долгом жевании перенапрягаются жевательные мышцы, провоцируются головные боли, формируются проблемы с височно-нижнечелюстным суставом.

«Если в жвачке есть сахар, ее частое использование послужит причиной развития кариеса и разрушения зубной эмали. Людям с воспаленными деснами или другими стоматологическими проблемами рекомендуется обговорить со своим дантистом возможность использования жвачки», — отмечают врачи.

Если случайно проглотить жвачку — это опасно? Слюна и желудочный сок приведут к утрате липких свойств жвачки, потому она не сможет вызвать склеивание слизистых оболочек ЖКТ-органов, а эластичные свойства основы жвачки не приведут к их повреждениям. Проглоченная жвачка спустя время выйдет естественным образом. Угроза, при которой развивается острая кишечная непроходимость, возможна в том случае, если проглочено большое количество жвачки.

Читайте также: Жвачка провоцирует расшатывание зубов у детей.

Смотрите еще: Можно ли похудеть при помощи жвачки.