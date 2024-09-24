Можно ли похудеть при помощи жвачки

Нужно выбрать правильную резинку

Оказывается, жевательную резинку можно использовать не только для свежести дыхания, но и для потери веса. Как это работает?

Жвачка имеет способность уменьшать чувство голода. Жевание резинки стимулирует слюноотделение и активизирует пищеварительные ферменты, что может создать ощущение насыщения и уменьшить желание перекусить. Это особенно актуально для людей, склонных к частым перекусам между основными приемами пищи.

«Резинка может стать чем-то вроде заместительной терапии. Когда возникает желание что-то перекусить, жевание резинки способно удовлетворить потребность в самом „жевании“ и снизить вероятность употребления более калорийной пищи. Это может помочь в общем сокращении количества потребляемых калорий в течение дня», — сообщают диетологи.

Некоторые исследования даже показывают, что жевание ведет к увеличению уровня метаболизма на 5—10%. Этот эффект вызван повышенной активностью мышц челюсти и увеличением расхода энергии во время жевания. Хотя это не приведет к значительной потере веса, в сочетании с другими здоровыми привычками может оказать положительное влияние.

Важно отметить, что не всякая жевательная резинка способствует похудению. Выбирайте резинки без сахара, так как они содержат меньше калорий и не способствуют образованию кариеса. Некоторые варианты жевательных резинок могут даже иметь в составе натуральные экстракты, помогающие в контроле веса.

Напомним, что у любой медали есть обратная сторона, потому в жевании жвачки нужно соблюдать меру.