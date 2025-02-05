Жвачка провоцирует расшатывание зубов у детей

Использовать резинку можно лишь в течение нескольких минут

Преимущества жвачки в ее способности усиливать отделение слюны, что позволяет очищать зубную эмаль и профилактировать кариес. Жвачка служит и для нормализации кислотно-щелочного баланса в ротовой полости, а еще стимулирует производство желудочного сока. Однако люди, особенно дети, часто увлекаются жеванием и вместо пользы уже получают от жвачки вред.

«Длительное жевание приводит к расшатыванию и искривлению неокрепших детских зубов, негативно влияя на прикус и положение зубов в полости рта, а также оказывает избыточное воздействие на установленные пломбы, повреждая их и провоцируя дальнейший кариес. К тому же эмаль может разрушаться под воздействием сахарозаменителей в жвачке», — предупреждают в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Жвачка не должна становиться привычкой. Если постоянно стимулировать слюноотделение жвачкой, есть риски, что естественная выработка слюны снизится. А жвачка на голодный желудок опасна избыточным выделением соляной кислоты и развитием гастрозаболеваний.





Исследования показали, что у людей, всегда пользующихся жевательной резинкой, наблюдается притупление внимания, рассеянность и формирование зависимости, а через два года такой зависимости прогрессируют патологии, связанные с перегруженностью пародонта.

Детям можно давать жвачку с семи лет, но они должны знать, что жевать ее допустимо только в первый час после приема пищи — лишь в этот период жвачка способна оказать помощь пищеварению. И жевать можно не дольше 5—10 минут — этого также достаточно для поверхностного очищения зубов.

«Стоит напомнить, что жвачка не заменяет полноценной чистки зубов, потому дважды в день обязательно нужно использовать зубную щетку и нить», — отмечают специалисты.

Также необходимо объяснить детям, что при жевании нельзя разговаривать, смеяться, активничать, поскольку имеются риски попадания жвачки в пищевод или дыхательные пути.