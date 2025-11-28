Можно ли заменить магазинные сладости вареньем при отказе от сахара

Так адаптация к новой жизни пройдет легче

Отказ от сладостей часто становится серьезным испытанием для тех, кто привык к десертам, потому сладкоежки стремятся найти для себя какую-то альтернативу, чтобы позволить организму легче перенести период адаптации к новой жизни без сахарной зависимости. В качестве вспомогательного средства можно использовать домашнее варенье. Главное, чтобы оно было свежим: приготовленным не более года назад, незасахаренным и сваренным из качественных ингредиентов.

«Варенье действительно имеет некоторые преимущества перед промышленными конфетами и выпечкой. Домашнее варенье готовится из свежих ягод и фруктов, без добавления искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. И даже при тепловой обработке в варенье все равно сохраняются некоторые полезные вещества, например: витамины A, группы B, E, клетчатка», — говорят диетологи.

Переходя на варенье, не стоит забываться и есть его ложками по несколько раз в день. Всякое варенье также содержит значительное количество сахара, будь то натуральная фруктоза или дополнительный столовый сахар.

Как и любой продукт, варенье рекомендуется употреблять умеренно, желательно в первой половине дня. Полезнее не просто есть варенье, запивая чаем, а добавлять его в творог, йогурт или овсянку — это замедлит всасывание углеводов и повысит общую пищевую ценность блюда.

