Мочеиспускание в душе вызывает у женщин инфекции и воспаления

От этой привычки слабому полу необходимо отказаться

Не все готовы в этом признаться, но немало людей регулярно писают в душе, и если для мужчин это физиологически естественно, то у женщин частое мочеиспускание в положении стоя вызывает проблемы со здоровьем.

«Женской анатомией не предусмотрено опорожнение мочевого пузыря из положения стоя. В такой ситуации не происходит полного расслабления мышц тазового дна, поэтому мочевому пузырю не удается освободиться от всей образовавшейся мочи, а ее остатки создают условия для инфекций и воспалений», — предупреждают гинекологи.

Также невышедшей мочой будет создаваться раздражение стенок мочевого пузыря, что участит позывы по маленькой нужде, а из-за частых походов в туалет мочевой пузырь слабеет и становится неспособным к удержанию адекватного объема жидкости. Тут важно отметить, что игнорировать позывы в туалет с желанием накопить побольше не нужно. Подходите к вопросу рационально.

«Чтобы не возникало соблазна писать в душе, лучше сначала сходить в туалет, а после идти на водные процедуры», — отмечают врачи.

Еще один минус мочеиспускания в душе — это формирование рефлекса. Из-за такой привычки человек столкнется с тем, что всякий раз при включенной воде у него будет возникать желание пописать, что не лучшим образом отразится на жизни.