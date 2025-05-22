Эти инфекции можно подцепить в бассейне

Как избежать заражения

Плавание в бассейне — прекрасный вид физической активности, поддерживающий здоровье и приносящий удовольствие. Однако бассейн также может стать источником инфекции. Чего нужно опасаться и как избежать заражения?

«В бассейне можно заразиться микозом (грибком) — чаще поражения касаются ногтей или стоп. Есть риски подцепить вирусные бородавки — они появляются, если человек заражен ВПЧ. Угрозу представляет контагиозный моллюск — при этом на теле появятся плотные узелки с углублениями в центре. Также бассейн способен спровоцировать конъюнктивит, кишечную инфекцию, легионеллез — инфекция поражает дыхательную, мочевыделительную и центральную нервную систему. Еще зараженная вода вызывает наружное воспаление уха», — предупреждают инфекционисты.

Во избежание заражения перед и после посещения бассейна следует тщательно мыть тело и волосы. Важно избегать проглатывания воды во время плавания. Для защиты можно применять плавательные шапочки и очки. Не пользуйтесь бассейном при наличии заболеваний кожи (сюда же относятся свежие мозоли), инфекций или простуды. Женщинам не стоит ходить в бассейн во время менструаций. Конечно, категорически нельзя писать в бассейн — об этом приходится напоминать не только детям, но и взрослым. Не ходите по территории бассейна и в душе босиком — только в резиновой обуви. Пользуйтесь исключительно своим личным полотенцем и прочими предметами гигиены. Садясь на скамью, также подстилайте полотенце. Надевайте спортивный купальник — такие модели более закрыты и лучше защищают. Перед погружением убедитесь, что сам бассейн и вода чистые.