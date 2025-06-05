Гимнастическая тревожность мешает молодому поколению посещать спортзал

Это явление стало ответвлением другой масштабной проблемы

Социологи отмечают, что в спортивных залах стало меньше молодежи, и это делается у же неким трендом. Почему молодое поколение старается держаться подальше от фитнес-клубов?

Эксперты провели опрос среди людей в возрасте до 35 лет и выяснили, что многим зумерам — 80% и миллениалам — 77% некомфортно пребывать в спортзале, тренировки сопряжены для них с высоким уровнем тревожности.

«Люди перестали ассоциировать фитнес-центры со здоровьем, теперь для них это источник стресса, они боятся, что их могут осудить не только за внешность, но и опасаются оказаться случайно или нарочно заснятыми на чужой смартфон, а после это перейдет в интернет и вызовет обилие насмешек. Явление приобрело такую массовость, что ему дали название „гимнастическая тревога“», — говорят социологи.

Гимнастическую тревогу нельзя сравнивать с обычной неуверенностью новичка на фитнесе, потому что второе обязательно проходит по мере того, как человек начнет втягиваться в процесс. Это поначалу кажется, что все в спортзале смотрят на новенького и ждут момента, чтобы посмеяться над его комплекцией или тем, как он неправильно эксплуатирует тренажер. Гимнастическую же тревогу сопоставляют с неким истощением от того, что человеку постоянно кажется, что за ним все наблюдают и пишут контент для соцсети. Опасения рождаются не на пустом месте: если одни записывают видео исключительно для себя и с собой и какие-то люди лишь случайно могут в него попасть, есть и те, кто ведет съемку втайне, чтобы хейтить других.

Специалисты сообщают, что чувство дискомфорта на фитнесе — это часть явления, разросшегося до огромных масштабов — того, что личные границы сегодня не соблюдаются. Нынче каждый человек в любом месте рискует превратиться в чужой контент без своего ведома, что и заставляет людей пребывать в хроническом напряжении.