Можно ли пить противовирусные для профилактики

Что помогает минимизировать риски заражения

Противовирусные препараты активно используются при лечении гриппа, ОРВИ и других вирусных инфекций, но целесообразно ли принимать их в профилактических целях, желая защититься от сезонных болезней?

Большинство исследований показывают, что противовирусные препараты эффективны лишь при непосредственном контакте с вирусом и начинают действовать только тогда, когда организм уже инфицирован. Их использование до заражения не гарантирует защиты.

«Регулярный прием противовирусных препаратов может привести к развитию резистентности вируса к лекарствам, что сделает лечение менее эффективным в будущем. Даже кратковременное применение любого лекарства не исключает появления нежелательных реакций со стороны организма, например аллергии, нарушений пищеварения и общего ухудшения самочувствия, а длительное самолечение каким-либо препаратом и вовсе способно негативно отразиться на внутренних органах и системах», — говорят терапевты.

Лучшими способами профилактики являются: регулярная вакцинация против сезонных инфекционных болезней, тщательное соблюдение личной гигиены — мытье рук, избегание контакта с больными людьми, поддержание иммунитета через здоровый образ жизни.

