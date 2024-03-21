Чем опасно повторное кипячение воды в чайнике

Такая вода становится ядовитой

Ученые не советуют повторно кипятить воду в чайнике, поскольку от этого процесса происходит выделение ядовитого вещества диоксина, опасного своей канцерогенностью.

Вода из-под крана содержит хлор, что предполагает течение химических реакций от нагрева и создание вредных соединений. При первом нагреве нежелательных компонентов образуется немного, а уже повторный увеличивает концентрацию токсинов. Когда хлор взаимодействует с ранее трансформированными компонентами, выделяются диоксины, относящиеся к сильным ядам.

Чем больше воды испаряется, тем больше становится концентрация опасных составляющих. Так что воды в чайник лучше наливать столько, сколько вам понадобится для разового употребления.