Как заварить чай с имбирем правильно

Корень растения нельзя перегревать

Имбирь — популярная пряность, известная своими полезными свойствами и характерным острым вкусом. Однако многие задаются вопросом: можно ли подвергать имбирь длительной тепловой обработке и как правильно заваривать с ним чай, чтобы сохранить все его полезные качества?

«Имбирь разрешено подвергать тепловой обработке, но стоит учитывать, что продолжительное воздействие высоких температур может снизить его питательные свойства и аромат. При приготовлении блюд, таких как супы или рагу, рекомендуется добавлять имбирь в конце процесса готовки, чтобы максимально сохранить его полезные компоненты, в числе которых антиоксидант гингерол», — сообщают диетологи.

Гингерол способствует стабилизации нервной и сердечно-сосудистой систем, оказывает обезболивающее, противовоспалительное, рассасывающее, спазмолитическое и ветрогонное действие, а еще он относится к антираковым агентам.

Что касается чая, то не следует заливать имбирь крутым кипятком. После закипания воды подождите две минуты и приступайте к приготовлению напитка. Запаривать имбирь достаточно в течение 10 минут, если делать дольше — напиток может горчить.