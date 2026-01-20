Можно ли гулять ребенку во время простуды

Когда прогулка пойдет на пользу, а когда навредит

Прохладный влажный воздух может считаться лучшим натуральным «солевым раствором», увлажняющим слизистые оболочки, разжижающим слизь и помогающим носу самоочищаться. Ребенку от такого воздействия становится легче дышать. Свежим воздухом улучшается кровообращение, в том числе и в слизистых оболочках дыхательных путей, что активизирует защитные силы организма. Сменой обстановки и умеренной активностью удается повлиять и на настроение ребенка, что также имеет значение для выздоровления.

«Если у ребенка только местные симптомы — прозрачные сопли, легкая заложенность носа, возможно, редкое покашливание из-за стекания слизи, при этом общее состояние не страдает: температура в норме, ребенок активен, хорошо ест и пьет, — можно идти гулять. Перед выходом на улицу очистите нос — промойте его солевым раствором и возьмите с собой платки. Одевайтесь „как обычно“, но чуть легче, чем полностью здоровый ребенок, чтобы не допустить перегрева и потения», — говорит ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Минздрава России Заур Хатшуков.

Однако та же прогулка может стать дополнительной и опасной нагрузкой на ослабленный организм. При высокой температуре тела — более 37,5°C и выраженном недомогании: слабости, вялости, ломоте в теле, отказе от игр — ребенку нужен покой.

