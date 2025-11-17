Гестационный диабет сказывается на метаболизме будущего ребенка

Его нельзя воспринимать как временную проблему

Гестационный сахарный диабет (ГСД) — это повышение уровня глюкозы в крови, которое впервые выявляется при беременности. Считать, что гестационный диабет — нарушение временное, не совсем правильно. Последствия от такого сбоя появляются для здоровья не только матери, но и будущего ребенка. Даже незначительные колебания сахара в крови матери могут сказаться на метаболизме ребенка в дальнейшем, ведь излишки глюкозы проходят через плаценту и поджелудочной железе малыша приходится функционировать с дополнительной нагрузкой, вырабатывая больше инсулина.

«Вес младенца при рождении более 4 кг, напрямую связанный с ГСД у матери, становится одним из неочевидных провокаторов развития сахарного диабета II типа у ребенка в будущем, поскольку у малыша с рождения формируется предрасположенность к избыточному весу — фактору, запускающему болезнь. Ребенок, еще находясь в утробе, адаптируется к повышенному уровню сахара, что закладывает склонность к нарушению обмена веществ на всю жизнь», — говорит эндокринолог Областного перинатального центра Ольга Салашенко.

После родов у женщины также может сохраниться нарушение углеводного обмена или позже быть диагностирован сахарный диабет II типа.

«Важно понимать, что не сладости сами по себе вызывают диабет. Главный враг — это лишний вес и жировая ткань, которая мешает клеткам правильно усваивать глюкозу. Малоподвижный образ жизни усугубляет ситуацию, даже при нормальной калорийности питания. Поэтому контроль веса и умеренная физическая активность во время беременности очень важны», — отмечает доктор.

Вероятность развития сахарного диабета II типа становится выше и при возрасте старше 45 лет, наличии болезни у близких родственников, низкой физической активности.

