Может ли кондиционер вызвать ОРВИ и сухость кожи

И снижает ли он адаптацию к жаре

Некоторые люди боятся кондиционеров, потому что они не раз замечали, как приборы становились причиной ухудшения их самочувствия, другие же не верят в то, что кондиционер способен вызвать болезнь. Как же все обстоит на самом деле?

Заболевание от использования кондиционера действительно может развиться, если находиться под потоком холодного воздуха и когда температура этого воздуха значительно ниже температуры окружающей среды.

«Если не проводится регулярная очистка кондиционера, это тоже провоцирует риски заболевания. Его загрязнение способствует росту патогенных организмов внутри фильтров кондиционера, и при использовании болезнетворная флора распространяется по помещению. Чаще всего болеют обычными простудными заболеваниями по типу ОРВИ. Обычно это случается с детьми, людьми пожилого возраста и теми, у кого ослаблен иммунитет и есть хронические патологии дыхательной системы», — информирует к. м. н., ассистент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Олег Морунов.

Помимо простуды, от длительного применения кондиционера в закрытом помещении с низкой влажностью может появиться сухость кожных покровов. Защитить себя от этого можно периодическим проветриванием комнат, регулярной влажной уборкой, использованием увлажнителя воздуха — влажность воздуха должна быть в пределах 45%, а в детских — 50—55%.

Снижает ли кондиционер адаптацию человека к жаре? Такое мнение больше походит на миф, поскольку организму присуще быстро перестраивать свои регуляторные механизмы. Большая опасность исходит именно от перегрева и получения теплового удара в жару, кондиционер же позволяет компенсировать негативное влияние высоких температур, и, чтобы кондиционер не стал врагом здоровью, требуется соблюдение рекомендаций по его эксплуатации.

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