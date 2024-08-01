Проветривание помогает справиться с тахикардией

Учащенное сердцебиение может быть вызвано недостатком кислорода

Некоторые люди сталкиваются с повышенной частотой сердечных сокращений в утренние часы, иногда зашкаливающий пульс приводит к пробуждению организма. Тахикардия бывает связана как с нарушениями в работе сердца, так и с другими патологиями: проблемами с щитовидной железой, анемией или паническими атаками.

«Иногда тахикардию вызывает нехватка кислорода наряду с избытком углекислого газа, если человек спал в комнате с закрытым окном, потому для улучшения самочувствия необходимо открыть окно и впустить в комнату свежий воздух», — говорят врачи.

Специалисты отмечают, что задачу о соотношении уровней кислорода и углекислого газа не под силу решить кондиционеру или системе климат-контроля, а только открытому окну.